Der Druck steigt, die Pausen schrumpfen – und irgendwo zwischen Endlos-Meetings, Termindruck und der Erwartung ständiger Erreichbarkeit suchen viele Menschen nach einem Ausweg. Immer mehr Berufstätige greifen nach Feierabend zum Smartphone und verlieren sich in Online-Casinos. Was auf den ersten Blick wie harmlose Entspannung aussieht, kann in stressigen Phasen zur gefährlichen Fluchtroute werden. Denn wer tagsüber unter Hochspannung steht, sehnt sich abends oft nach Kontrolle, Belohnung oder schlichtem Eskapismus. In einer Arbeitswelt, in der die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben zunehmend verschwimmen, verstärken sich genau diese Tendenzen. Wie tiefgreifend dieser Wandel ist, zeigt dieser Artikel auf hr-insider.de, der aufzeigt, wie sehr ständige Erreichbarkeit und flexible Arbeitsmodelle unsere Psyche beanspruchen. Wenn die Arbeit nie wirklich aufhört, verlagert sich die Erholung oft in digitale Parallelwelten – und nicht selten landet man dabei im nächsten virtuellen Casino.

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